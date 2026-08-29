Россия усилит атаки реактивными дронами: Палиса ответил, справится ли Украина

Враг значительно увеличил количество атак с использованием реактивных БПЛА.

Российские оккупанты активизировали атаки реактивными дронами по территории Украины. Украинские дроны-перехватчики пока не демонстрируют ожидаемой эффективности, поэтому для отработки успешных контрмер Силам обороны нужно время. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса, передает УНИАН.

"Россияне существенно увеличили использование именно реактивных БПЛА. И их количество будет дальше расти, потому что россияне видят их эффективность. Средства нападения всегда опережают средства защиты. Нам, безусловно, придется адаптироваться. Это займет время", – объясняет Палиса.

Хотя дроны не справляются в полной мере с новыми вызовами, другие методы отлично срабатывают в противодействии врагу, отмечает бригадный генерал.

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"Дроны-перехватчики, которые у нас есть на данный момент и которые теоретически могли бы перехватывать реактивные дроны, пока не демонстрируют ожидаемой эффективности. Но мы понимаем эту проблему, ищем варианты её решения. Высокую эффективность демонстрируют переносные зенитно-ракетные комплексы, различные комплексы, входящие в состав объектной противовоздушной обороны. И авиация", – сообщает Палиса.

Дронные атаки России – главные новости

По состоянию на конец апреля эффективность перехвата дронов украинскими Силами обороны достигала 85–90%. Были объявлены планы выйти на уровень уничтожения до 95% таких целей. В то же время эксперты предупреждали, что технологическая гонка с Россией развивается быстрее, чем системы обороны успевают адаптироваться.

Сейчас эксперт Алексей Гетьман в комментарии УНИАН предупреждает, что воздушные тревоги в Киеве и других городах могут длиться неделями без перерыва. Враг изменил тактику своих атак – теперь она направлена на психологическое давление и создание напряжения среди населения.

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