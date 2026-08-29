Эксперты протестировали десятки смартфонов и определили 5 самых 'живучих'

Лидером рейтинга стал Redmi Note 17 Pro Max, но в список также вошли доступные и компактные устройства.

В издании Android Authority назвали смартфоны, которые показали лучшую автономность по итогам тестов в 2026 году. В список вошли модели разных ценовых категорий – от дешевых устройств до флагманов и раскладушек.

Чтобы определить лучших, эксперты проверяли, сколько смартфоны работают в разных сценариях: при веб-серфинге, просмотре видео, съемке на камеру и других повседневных задачах. При этом учитывалась не только емкость батареи, но и энергоэффективность процессора, дисплея и других компонентов.

Самый автономный смартфон 2026 года – Redmi Note 17 Pro Max

Видео дня

Абсолютным лидером по времени автономной работы стал Redmi Note 17 Pro Max, который дебютировал на рынке ранее в этом месяце. Он получил кремний‑углеродный аккумулятор емкостью 10 000 мАч – такой запас энергии позволяет устройству работать до 48 часов даже при высокой нагрузке.

В тестах Android Authority смартфон проработал 13 часов при интенсивной съемке контента и впечатляющие 39 часов при воспроизведении видео. По результатам тестирования Redmi Note 17 Pro Max обошел бывшего лидера OnePlus 15 во всех основных сценариях. Полностью зарядить аккумулятор удалось за 20 минуту, а до 50% – всего за 8 минут.

Компактный смартфон с хорошей автономностью – Pixel 10

Для тех, кто ищет маленький телефон с хорошей автономностью, лучшим выбором назвали Google Pixel 10. Устройство оснащено аккумулятором на 4970 мАч и смогло продержаться почти 14 часов при веб-серфинге.

Также смартфон показал почти 10 часов работы во время видеозвонков и более пяти часов непрерывного фотографирования. Главным недостатком стала медленная зарядка – до 100% батарея заряжается за 85 минут.

Самый автономный смартфон дешевле $500 – Pixel 10a

В категории смартфонов дешевле $500 победил Google Pixel 10a. Он получил аккумулятор на 5100 мАч и способен обеспечить более одного дня активного использования и внушительные 23 часа воспроизведения 4K-видео.

В тестах устройство проработало около 10 часов при серфинге в интернете и видеозвонках в Zoom, а при непрерывной съемке фото или записи видео в разрешении 4K аккумулятора хватает более чем на шесть часов. Полная зарядка занимает около 84 минут.

Самый автономный смартфон дешевле $250 – CMF Phone 1

Лучшим вариантом с бюджетом до $250 эксперты назвали CMF Phone 1. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и способен работать более 10 часов при веб-серфинге или видеозвонках.

При воспроизведении видео в 4K он продержался 18 часов, а полностью зарядился меньше чем за 60 минут благодаря 30-ваттной зарядке.

Самый автономный складной смартфон – Motorola Razr Ultra

Среди смартфоном-раскладушек первое место занял Motorola Razr Ultra. Несмотря на компактный корпус, модель оснащена аккумулятором на 4700 мАч и способна выдерживать целый день активного использования.

На полную зарядку смартфону потребовалось 57 минут при мощности 45 Вт. Также поддерживается беспроводная зарядка мощностью до 30 Вт.

Ранее эксперты назвали смартфоны с самыми лучшими камерами. Выбрать идеальный смартфон для фото сейчас – непростая задача, поскольку каждый производитель делает ставку на свои уникальные технологии.

Nokia выпустила современный кнопочный телефон с батареей, как у iPhone 17. Производитель заявляет до 37 часов разговоров и более 40 дней работы в режиме ожидания.

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