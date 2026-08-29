США призвали своих граждан не ехать в Украину из-за российских атак

Американское ведомство предупредило, что российские ракеты и беспилотники могут наносить удары даже по регионам, удаленным от линии фронта.

Государственный департамент США обновил рекомендации для путешественников и в очередной раз призвал американских граждан воздержаться от любых поездок в Украину из-за продолжающейся войны и постоянных ракетных и дронных атак со стороны России. Об этом говорится в обновленной рекомендации по поездкам на сайте Госдепартамента США.

Уровень опасности для Украины при этом не изменился. Страна по-прежнему находится на четвертом, самом высоком уровне опасности – американцам рекомендуют не совершать никаких поездок в Украину.

В Госдепартаменте подчеркнули, что опасность касается не только прифронтовых территорий. Россия продолжает наносить удары ракетами и беспилотниками по различным регионам Украины.

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"Война между Россией и Украиной продолжается, и не прифронтовые регионы также подвергаются неизбирательным ракетным ударам и атакам беспилотников со стороны России", – говорится в рекомендациях.

Американское ведомство также предупредило, что ситуация с безопасностью может меняться очень быстро. Поэтому путешественники, которые всё же находятся в Украине, должны быть готовы к возможному немедленному выезду практически без предупреждения.

Ограничения касаются и американских дипломатов

Посольство США в Киеве продолжает работать, однако для американских государственных служащих действуют дополнительные ограничения на передвижение по Украине.

В частности, перед поездками по территории страны им необходимо заранее получать специальное разрешение.

Атаки РФ на Украину – последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 августа в результате российского удара в Бучанском районе Киевской области возник пожар с последующей детонацией. Из-за этой атаки трассу Киев–Чоп временно перекрыли.

Известно о десятках жертв. Кроме того, Офис генерального прокурора уже начал расследование обстоятельств детонации на территории предприятия и действий ответственных должностных лиц. В частности, расследование начато по ст. 367 Уголовного кодекса о служебной халатности.

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