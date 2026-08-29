Возле Чернобыля собрались олени с большими рогами: ученые объяснили, что происходит

Во время гона животные становятся значительно более активными, больше передвигаются и чаще выходят на дороги.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике в конце августа начинается гон оленей – исследователь зафиксировал, как олени-рогачи выходят на опушку леса.

Как рассказал специалист Сергей Жила, на риковищах появляются первые самцы оленя. Пока что они ведут себя довольно осторожно – держатся преимущественно в лесу, а на открытые места почти не выходят. На фотографии, которую удалось сделать, по словам Жилы, олени-рогачи, выходящие на опушку. Меньший олень неспешно отходит от преследователя – очевидно, будущего соперника и, возможно, лидера брачных турниров.

"Хорошо видна и особенность одного из рогов – отсутствие отростка на левой стороне. Форма рогов у каждого самца довольно своеобразна, поэтому взрослых оленей-рогачей на риковищах можно узнавать по характерному "рисунку" рогов на протяжении нескольких сезонов", – пояснил Жила.

По его словам, в этот период быки еще удивительно "послушны". Можно услышать единичный рев – словно самцы лишь пробуют голос. Они почти не перекликаются на большом расстоянии и пока не демонстрируют той агрессивности, которая станет характерной для разгара гона.

Называть этот период "брачным поведением" несколько условно, ведь у оленей нет постоянных брачных пар, объясняет специалист. Часть самцов впоследствии сформирует гаремные группы самок, а другие останутся холостяками. В первые дни гона олени только присматриваются к территории, выбирают будущие брачные участки и пока не собирают вокруг себя самок.

Впереди – настоящие турниры. Рев станет громче, соперничество – жестче, а за право владеть участком и самками самцы сойдутся в поединках. Во время таких схваток некоторые олени могут даже сломать кончики рогов.

В заповеднике предупреждают: во время гона олени и лоси становятся значительно активнее, больше перемещаются и чаще выходят на дороги. Поэтому для водителей возрастает риск ДТП с участием этих крупных копытных.

Из-за снижения инстинкта самосохранения у животных, а также повышения риска браконьерства в этот период егерские службы, лесная охрана и службы охраны природно-заповедных территорий переходят на усиленный режим патрулирования.

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Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали интересную птицу – рябогрудую крапивницу. Эта птичка осторожна и большую часть времени проводит в густых кустах, поэтому встреча с ней – настоящая удача. Ее любимые места – опушки, заросли кустарников, лесополосы и мозаичные участки, где кусты граничат с открытыми пространствами. Очень хорошо чувствует себя эта "малышка" там, где растительность разнообразна и образует густые "коридоры" из кустов и деревьев.

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