У Путина есть шесть вариантов, чтобы разрушить НАТО, - The Telegraph

Наиболее обсуждаемым на Западе является "крымский сценарий вторжения".

Западные правительства уже долгое время предупреждают об угрозе нападения России на НАТО. И хотя представители разведки в последнее время считают, что Владимир Путин не хочет прямого военного столкновения с альянсом, но в то же время он планирует "гибридные операции" против его государств-членов, что в конце концов может случайно спровоцировать конфронтацию.

Какие варианты агрессии против НАТО Россия рассматривает и где может быть нанесен удар – анализирует The Telegraph.

Вариант 1. "Крымский сценари" нападения на соседние государства НАТО

Это наиболее обсуждаемый из вариантов действий Путина.

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Предполагается, что "активисты" – российские агенты под прикрытием – будут организовывать протесты против некой искусственно созданной обиды на этническое русское меньшинство в таких местах, как эстонский город Нарва или латвийский город Даугавпилс. Под прикрытием "протестов" российские войска – сначала без прикрытия и в гражданской одежде – пересекут границу и захватят контроль над ключевыми городами.

Теоретически НАТО окажется в затруднительном положении: это российское нападение или просто вспышка уличной демократии? И пока НАТО медлит, Россия может ввести войска, чтобы "поддерживать мир". В течение нескольких дней Россия может фактически захватить контроль над частью территории НАТО.

Проблема этого сценария в том, что повторить тот же трюк дважды сложно. Со времен Крыма правительства Эстонии, Латвии и Литвы готовились именно к такому сценарию:

"Если на улицах Нарвы появятся аналоги загадочных крымских "зеленых человечков" 2014 года, их просто расстреляют".

Вариант 2. Обычное нападение на соседние государства

Это худший, но наименее вероятный вариант: прямое обычное наступление. Одновременное вторжение, начатое из Калининграда и Беларуси, перережет "Сувалкский проход", узкий участок границы между Польшей и Литвой. Тем временем российские десантники или морские пехотинцы высадятся на Готланде, шведском острове в Балтийском море, предотвращая снабжение по воздуху.

Три балтийских государства будут отрезаны от остальной части НАТО. Войска НАТО, не привыкшие к ведению боевых действий с использованием беспилотников, быстро потерпят поражение, и армия РФ продвинется к Таллину, Риге и Вильнюсу.

Однко, как и в случае с крымским сценарием, эта операция широко отрабатывалась.

"Если российские войска перейдут границу с Эстонией, все знают, что будет дальше. Российские силы вторжения будут атакованы, и против их тыловых подразделений будут задействованы авиация и ракеты НАТО", – говорит Марк Галеотти, эксперт по безопасности.

Вариант 3. Вторжение

Например, российский вертолет из-за проблем с двигателем совершает "аварийную посадку" прямо на границе с Калининградом. Для обеспечения безопасности объекта на территории соседней Польши или Литвы и возвращения экипажа направляется "спасательная группа":

"Существует множество вариаций сценария "потерянного вертолета", включая ракеты и беспилотники, "случайно" пролетающие над Украиной и падающие в Польше, Румынии и Молдове. И в последние месяцы наблюдается рост именно таких "аварий".

Таким образом Россия намекает, что может быть нанесен более серьезный ущерб, пытается вселить страх в западных политиков и тем самым изменить их уровень поддержки Украины.

Вариант 4. Ложный флаг

Появляются всё новые сообщения о том, что Кремль накапливает захваченные или сбитые украинские беспилотники, которые он может использовать в провокации, чтобы подорвать единство НАТО и поддержку Украины, создав видимость того, что массированный авиаудар по России трагически провалился и приземлился на прифронтовой территории. Польша, где уже наблюдается рост антиукраинских настроений, может стать заманчивой целью для такого удара.

Это более правдоподобно, чем "крымский сценарий" и может иметь желаемый политический эффект. Но пока неясно, как Россия может использовать такой инцидент для подрыва НАТО.

Вариант 5. Саботаж в Европе

Россия уже продемонстрировала свою способность проводить диверсионные и операции по всей Европе, часто выбирая в качестве целей страны, которые менее подготовлены к проблемам, чем ее непосредственные соседи.

Если Путин ищет способ проверить НАТО, логичным следующим шагом будет отдать приказ о такой операции, которая приведет к жертвам: например, сход поезда с рельсов или бомбардировка завода.

Однако поскольку Россия не может с уверенностью знать, какой уровень эскалации может изменить политику Запада так, как она этого хочет, вместо того чтобы спровоцировать силовой ответ, такие операции чреваты риском.

Вариант 6. Кибератака

Технически, системные кибератаки считаются основанием для активации пункта о коллективной обороне НАТО. Но по своей природе их трудно установить, и неясно, какие ответные меры должны быть приняты.

Такая атака не обязательно должна быть столь фатальной. Обрушение фондовой биржи для распространения паники на рынке или закрытие ключевого аэропорта могут вызвать огромные неудобства, которые могут повлиять на принятие политических решений.

При этом Кремль рассчитывает, что подобные атаки не вызовут существенные ответные меры. И именно в этом заключается ключ к сдерживанию таких действий, отмечает издание:

"Если глава ЦРУ Ратклифф из ЦРУ дал России понять, что процесс установления ответственности и принятия ответных мер будет проходить гораздо быстрее, чем Россия привыкла, "это может начать вносить некоторую дисциплину в их действия".

Нападение Путина на НАТО

Как считают в ISW, визит главы ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву свидетельствует о том, что РФ может готовить нападение на НАТО в ближайшей перспективе.

В то же время президент США Дональд Трамп продолжает всячески отвергать такую вероятность. Он также заявил, что визит главы ЦРУ в Москву является "обычным делом".

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