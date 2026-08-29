Россияне ударили по грузовикам с зерном в Одесской области, погибли и ранены (фото, видео)

По предварительным данным, один человек погиб, еще трое получили ранения.

Сегодня на юге Одесской области в результате массированного удара российских оккупантов загорелись грузовые автомобили, в результате чего, по предварительным данным, один человек погиб, еще трое получили ранения.

По словам начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в результате обстрела полностью уничтожено 5 грузовых автомобилей с зерном, ещё 3 грузовика повреждены.

Возникшие пожары на данный момент полностью ликвидированы спасателями.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в результате вражеского удара произошло возгорание 8 грузовых автомобилей и сухой травы рядом с ними.

"К сожалению, в результате атаки погиб один человек, ещё трое получили ранения", – говорится в сообщении.

О российской атаке также сообщила Измаильская районная государственная администрация. Речь идет о том, что в ночь на 29 августа РФ нанесла удар по Измаильскому району – повреждены объекты транспортной инфраструктуры.

"Есть пострадавшие. К сожалению, есть погибший. Пострадавшим оказана необходимая помощь. На месте работают представители силовых структур и медицинские работники", – добавили в РГА.

Удары по Одесской области

Как писал УНИАН, в течение ночи с 26 на 27 августа Одесса и Одесская область более 7 часов находились под массированной комбинированной атакой России. В течение всей ночи россияне целенаправленно наносили ракетные и дронные удары по гражданской инфраструктуре региона. Повреждены 16-этажный жилой дом, два учебных заведения, частный дом; разрушениям также подверглись объекты инфраструктуры, порт, территория элеватора, гаражи и автомобили жителей.

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