Украинский шутер Metro 2039 получил престижную награду за лучшую графику

Релиз игры состоится в феврале 2027 года на консолях и ПК.

В Кельне продолжается игровая выставка Gamescom 2026: 29 августа в ходе прямой трансляции организаторы мероприятия назвали победителей премии Gamescom Awards 2026. Лауреатов определяло экспертное жюри, состоящее из экспертов индустрии и участников геймерского сообщества.

Награду за лучшую графику получил шутер Metro 2039 от украинской студии 4А Games. Игра считалась одним из главных фаворитов церемонии и была представлена сразу в пяти номинациях, но в итоге победила только в одной.

Больше всех статуэток увезла "Ведьмак 3: Дикая Охота" – три награды у CD Projekt RED спустя 11 лет после выхода игры. С полным списком лауреатов можно ознакомиться по ссылке.

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Некоторые победители в номинациях:

"Лучшая графика" – Metro 2039

"Лучший звук" – Alien: Isolation 2;

"Лучший геймплей" – Onimusha: Way of the Sword;

"Самая увлекательная игра" – Wanderburg;

"Самая эпичная игра" – Tides of Annihilation;

"Самая милая или уютная игра" – Finding Polka;

"Лучшая игра для ПК" – Total War: Warhammer 40,000;

"Лучшая игра для PlayStation" – Onimusha: Way of the Sword;

"Лучшая игра для Xbox" – Forza Horizon 6;

"Лучшая игра для Nintendo Switch 2" – Rayman Legends Retold;

"Лучшая мобильная игра" – Where Winds Meet;

"Лучший трейлер" – ремастер "Ведьмака 3" и дополнение "Баллады прошлого".

Напомним, четвертая основная игра в известной серии шутеров Metro вновь отправит игроков в мрачные тоннели подземки Москвы спустя три года после событий Metro Exodus. Проект возвращается к линейным истокам серии с акцентом на выживание и хоррор-атмосферу.

4A Games, в отличие от многих популярных разработчиков, не отказалась от собственного движка – Metro 2039 базируется на обновленном движке 4A Engine. Новинка сделает еще больший упор на современные технологии, включая трассировку лучей.

Metro 2039 выйдет в феврале 2027 года на PS5, Xbox Series и ПК.

Напомним, ранее в этом месяце состоялся релиз The Sinking City 2 – украинского хоррора по мотивам рассказов Лавкрафта. Проект получил 80 баллов на Opencritic.

Журналисты составили топ-10 лучших игр в Steam, которые можно пройти за один вечер. При отборе учитывались не только размеры игрового мира, но и глубина ролевой системы, свобода выбора и влияние решений игрока на происходящее.

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