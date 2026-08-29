Украинский шутер Metro 2039 получил престижную награду за лучшую графику

В Кельне продолжается игровая выставка Gamescom 2026: 29 августа в ходе прямой трансляции организаторы мероприятия назвали победителей премии Gamescom Awards 2026. Лауреатов определяло экспертное жюри, состоящее из экспертов индустрии и участников геймерского сообщества.
Награду за лучшую графику получил шутер Metro 2039 от украинской студии 4А Games. Игра считалась одним из главных фаворитов церемонии и была представлена сразу в пяти номинациях, но в итоге победила только в одной.
Больше всех статуэток увезла "Ведьмак 3: Дикая Охота" – три награды у CD Projekt RED спустя 11 лет после выхода игры. С полным списком лауреатов можно ознакомиться по ссылке.
Некоторые победители в номинациях:
- "Лучшая графика" – Metro 2039
- "Лучший звук" – Alien: Isolation 2;
- "Лучший геймплей" – Onimusha: Way of the Sword;
- "Самая увлекательная игра" – Wanderburg;
- "Самая эпичная игра" – Tides of Annihilation;
- "Самая милая или уютная игра" – Finding Polka;
- "Лучшая игра для ПК" – Total War: Warhammer 40,000;
- "Лучшая игра для PlayStation" – Onimusha: Way of the Sword;
- "Лучшая игра для Xbox" – Forza Horizon 6;
- "Лучшая игра для Nintendo Switch 2" – Rayman Legends Retold;
- "Лучшая мобильная игра" – Where Winds Meet;
- "Лучший трейлер" – ремастер "Ведьмака 3" и дополнение "Баллады прошлого".
Напомним, четвертая основная игра в известной серии шутеров Metro вновь отправит игроков в мрачные тоннели подземки Москвы спустя три года после событий Metro Exodus. Проект возвращается к линейным истокам серии с акцентом на выживание и хоррор-атмосферу.
4A Games, в отличие от многих популярных разработчиков, не отказалась от собственного движка – Metro 2039 базируется на обновленном движке 4A Engine. Новинка сделает еще больший упор на современные технологии, включая трассировку лучей.
Metro 2039 выйдет в феврале 2027 года на PS5, Xbox Series и ПК.
Напомним, ранее в этом месяце состоялся релиз The Sinking City 2 – украинского хоррора по мотивам рассказов Лавкрафта. Проект получил 80 баллов на Opencritic.
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