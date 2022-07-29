Российский оппозиционер призвал не верить Кремлю.

Москва готова к переговорам с Украиной и уже репетирует большое соглашение о мире на своих условиях. Реализация такого плана может привести к еще одной войне.

Об этом предупредил российский юрист, адвокат и оппозиционный политик Марк Фейгин в интервью ТСН.

По его словам, формальным поводом для прекращения огня Россия хочет использовать "зерновые" соглашения.

"Москва на самом деле репетирует большое соглашение о мире, но на зерно ей абсолютно плевать. Но прежде всего, они хотят, чтобы "зерновое" соглашение стало поводом для прекращения огня на юге, что означает закрепить линию противостояния такой, какой она есть сейчас. Это еще один из способов заставить Киев отказаться от планов деоккупации Херсона, вообще всего правого берега Днепра", – добавил юрист.

Оппозиционер призвал не верить Кремлю.

"Никогда нельзя верить Кремлю, ни при каких обстоятельствах. Всегда обманут. Всегда. 100%. И только из-за этого – "зерновые" сделки – это сплошная ложь, на мой взгляд. Я считаю, что эти "зерновые" соглашения не будут работать в пользу Киева", – считает Фейгин.

Он уверен, что Россия никогда не отступится от захвата всей Украины:

"В случае чего, Москва, накопив силы, переформатировавшись, изготовив необходимое количество оружия, снова найдет повод и снова нападет на Украину. Если следствием этого неуспеха, назовем это пока так, не будет распад самой России, если не начнутся процессы обрушения самой власти России".

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Путин вряд ли решится развязать ядерную войну. Угроза того, что ядерное оружие станет последним аргументом в войне, очень низкая.

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