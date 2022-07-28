Нет сигналов, которые свидетельствовали бы о том, что РФ хочет переговоров, поделился министр иностранных дел.

Российская Федерация каждый день отправляет Украине "знаки" в виде заявлений своего руководства и ракетных обстрелов украинской территории.

Нет сигналов, которые бы свидетельствовали о том, что Москва хочет вести переговоры, рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

По его словам, "Россия хочет и в дальнейшем воевать"

"Мы ежедневно получаем эти "знаки" в виде ракетных обстрелов, в виде заявлений руководства России и высших должностных лиц о том, что надо свергнуть Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский - Ред.). Нет на самом деле никаких сигналов (что РФ хочет переговоров - Ред.)", - заявил министр.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля осуществили полномасштабное вторжение в Украину, и власти РФ даже не объявили войну.

Кремль назвал действия своих пособников спецоперацией, которая нужна якобы для "денацификации" и "демилитаризации" украинского государства. Под таким прикрытием оккупанты взяли под контроль часть востока и юга нашей страны.

Киев пытался вести переговоры с представителями России, однако они не привели к прекращению огня.

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