В последние недели количество российских военных в Мелитополе растет.

Вчера во временно оккупированном Мелитопольском районе дважды прогремели взрывы в местах расположения оккупантов, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Вчера в целом был насыщенный на "бавовну" день во временно оккупированном Мелитопольском районе. Сначала это была Михайловка - поселок, который находится в 30 км от Мелитополя, где прозвучало сразу 4 громких взрыва, и прозвучали они там, где всегда была концентрация техники и врагов. Поэтому мы понимаем, что десятки рашистских военных уже не будут против нашего государства воевать", - сказал мэр.

По его словам, также день закончился для врага очередной "бавовной" и во временно оккупированном Мелитополе.

Видео дня

"Она произошла возле 19 лицея, возле нашей окружной дороги, где также враг захватил дежурные помещения для своих военных. Интересно, что сначала в пропагандистских своих телеграм-каналах враг сказал, что был взрыв, а потом – "нам послышалось, взрыва не было", - отметил Федоров.

При этом, как рассказал мэр, последние несколько недель местные жители видят, что насыщение российскими военными растет. Враги продолжают свозить в Мелитополь свою военную силу, они заселяют очередные общежития и в очередной раз прикрываются гражданскими жителями.

"Например, в одном из районов Мелитополя они захватили общежитие, принадлежащее высшему учебному заведению, выселили оттуда всех студентов и заселили туда военных", - сказал Федоров.

Ситуация в Мелитополе

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Мелитополе идет новая волна принудительной паспортизации - теперь без российского паспорта местные жители не смогут обратиться в больницу и получить лекарства.

Кроме того, оккупанты начали во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) новую волну "национализации" жилья.

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