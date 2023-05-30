Медицинские учреждения внедряют российскую электронную систему учета, по которой и врачи, и пациенты должны иметь российские паспорта.

Во временно оккупированном Мелитополи идет новая волна принудительной паспортизации - теперь без российского паспорта местные жители не смогут обратиться в больницу и получить лекарства. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"К сожалению, мы видим, что сейчас идет третья волна паспортизации, и она идет сверхмощная, сверхпримусовая. С 1 июня враг сказал, что никто не сможет обратиться в больницу, если у него нет рашистского паспорта. Не сможет получить бесплатные лекарства, если нет паспорта. Если какой - то человек страдает хроническими болезнями и ему постоянно для поддержания жизни нужны лекарства, то он не сможет их получить, если не имеет паспорта РФ", - сказал мэр.

Федоров подчеркнул, что сегодня часто жители Мелитополя становятся перед выбором – либо жизнь с российским паспортом, либо смерть. Поэтому там точно нет добровольной паспортизации, но сегодня выживание связано с российским паспортом.

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"Также все медицинские учреждения переводятся на систему учета российской электронной системы, согласно которой врачи должны быть с рашистскими паспортами и пациенты только с рашистскими паспортами. Гауляйтер Балицкий поставил задачу - до 1 сентября все, кто находится на временно оккупированной территории, должны быть с российскими паспортами", - добавил Федоров.

Ситуация в Мелатополе

Как сообщал УНИАН, в окрестностях временного оккупированного Мелитополя российские захватчики выкопали большие траншеи и вырубают лес.

Ранее украинские разведчики уничтожили по меньшей мере две базы российских оккупантов на временно оккупированной территории Запорожской области.

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