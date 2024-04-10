Дипломаты обсудили шаги, которые были предприняты во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского по поиску дополнительных систем ПВО "Patriot" для Украины.

Украинская сторона знает, где знает, где находятся системы "Patriot" и работает на всех уровнях для усиления украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам телефонного разговора с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, информирует пресс-служба МИД.

Там сообщают, что дипломаты обсудили шаги, которые были сделаны во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского по поиску дополнительных систем ПВО "Patriot" для Украины.

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"Дипломатия Петриотов в полном разгаре", - отметил Кулеба.

В свою очередь Боррель проинформировал Кулебу относительно шагов, предпринятых ЕС.

"Я снова обсуждал сегодня с министром иностранных дел Кулебой усилия ЕС по ускорению военной поддержки Украины, в частности систем ПВО и боеприпасов. Я обращаюсь к государствам-членам ЕС, чтобы побудить их определить доступное оборудование, которое нужно Украине", - написал он.

Также они обсудили поставки артиллерийских боеприпасов и другой военной помощи Украине.

Patriot для Украины - детали

Евросоюз делает недостаточно для защиты Украины от российских ракетных атак и ударов КАБами, которыми оккупанты пытаются уничтожить украинские города.

В связи с этим Евросоюз должен срочно предоставить стране больше средств противовоздушной обороны и боеприпасов, заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что европейская армия имеет около 100 систем Patriot, поэтому не может быть убедительным аргументом то, что страны Евросоюза якобы не могут их выделить Украине.

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