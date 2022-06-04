По его словам, по "Азову" работает международная коалиция, которая давала гарантии, что они будут обменяны.

Все "азовцы", которые по приказу командования сложили оружие во временно оккупированном Мариуполе и попали в плен России, сейчас находятся фактически "под крышей" Красного Креста.

Об этом заявил украинский военный и общественный деятель Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, замглавы СБУ (2014-2015 гг.) в интервью Наталье Мосейчук.

Он отметил, что все защитники "Азовстали", которые выполнили приказ сложить оружие, заполнили соответствующие карточки, где есть не только ФИО, но и контакты с их семьями и возможность проверять Красному Кресту наличие этого человека на месте, как с ним обращаются и тому подобное.

"В цивилизованных странах даже во время Второй мировой войны через Красный Крест передавали передачи тем [военнопленным], кто заполнил эти карточки. У нас есть около 2000 людей, которые не заполнили эти карточки, я за них больше переживаю", - сказал Ягун.

Военный рассказал, что по "Азову" работает международная коалиция, которая давала гарантии, что они будут обменяны. Однако эксперт подчеркнул, что Россия хочет сделать "экстра-шоу", устроив показательное судилище над пленными "азовцями".

"Для России это важно, это тот фетиш, на который она рассчитывает. Для них "азовцы" - это и есть эта спецоперация. Они на ней все и строили", - убежден Ягун.

Однако он отметил, что по крайней мере Кремль не позволил своим марионеткам из псевдо-республик устроить это судилище на своей территории, где есть смертная казнь, и всех "азовцев" переместили на территорию РФ.

"Это по крайней мере дает гарантию того, что они не будут расстреляны", - считает эксперт.

Ягун также отметил, что всем раненым военным оказали медицинскую помощь. А из-за недостатка врачей у оккупантов, некоторые медики из "Азовстали" могут находиться вместе с нашими защитниками и лечить их.

Эвакуация из"Азовстали"

16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками с "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении временно оккупированного Новоазовска.

Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что "ради сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.

20 мая британская разведка сообщила, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе, вероятно, вышли уже около 1 700 украинских военных. Количество тех, кто остается внутри, неизвестно.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, украинских военных, эвакуированных с мариупольского комбината "Азовсталь" в оккупированную Оленевку, ныне не пытают. В будущем их должны обменять на пленных русских.

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