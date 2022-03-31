Сегодня однако было эвакуировано 2500 человек из Изюмского района.

Эвакуации из города Изюм, что на Харьковщине, необходима около 20 тысячам жителей.

Об этом сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин.

"Наиболее оперативной эвакуации из изюма потребуют около 15-20 тысяч горожан. "Зеленые коридоры" не согласовываются, отсутствуют почти 20 дней", - сообщил он.

По его данным, сегодня было эвакуировано 2500 человек из Изюмского района.

"Но из города Изюм эвакуации не было", - подчеркнул Мацокин.

Напомним, за сутки Россия 380 раз накрывала Харьковщину из "Градов" и "Смерчей". Самой жаркой точкой в области остается Изюм, где продолжаются бои и постоянные обстрелы.

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