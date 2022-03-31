Эвакуации из города Изюм, что на Харьковщине, необходима около 20 тысячам жителей.
Об этом сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин.
"Наиболее оперативной эвакуации из изюма потребуют около 15-20 тысяч горожан. "Зеленые коридоры" не согласовываются, отсутствуют почти 20 дней", - сообщил он.
По его данным, сегодня было эвакуировано 2500 человек из Изюмского района.
"Но из города Изюм эвакуации не было", - подчеркнул Мацокин.
Напомним, за сутки Россия 380 раз накрывала Харьковщину из "Градов" и "Смерчей". Самой жаркой точкой в области остается Изюм, где продолжаются бои и постоянные обстрелы.