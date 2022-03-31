Самой жаркой точкой в области остается Изюм, где продолжаются бои и постоянные обстрелы.

За прошедшие сутки, 30 марта, на Харьковщине зафиксировали около 380 обстрелов со стороны российских войск из "Градов" и "Смерчей".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"За прошедшие сутки российские войска нанесли 47 артиллерийских, минометных, танковых ударов по районам Пятихаток, Алексеевки, ХТЗ. Зафиксировали около 380 обстрелов из "Града" и "Смерча". В Салтовке враг повредил газопровод, был сильный пожар, сейчас спасатели его локализовали", - рассказал глава ОВА.

По его информации, оккупанты массированно обстреливали Дергачи, в результате чего один человек погиб, трое получили ранения. В городе разрушили одно из зданий горсовета, повредили многие дома.

Синегубов добавил, что в этом направлении ВСУ работают и постепенно выгоняют врага. По словам главы ОВА, самой ожесточенной точкой остается Изюм, там продолжаются бои и постоянные обстрелы.

"Мы ежедневно работаем над открытием "зеленых коридоров". Но пока РФ не дает нам такой возможности. Как видим, действия российских оккупантов спрогнозировать сложно, они действуют абсолютно хаотично. Но что можем сказать точно, что наши Вооруженные силы удерживают позиции и отодвигают врага как можно дальше от области", - подчеркнул Синегубов.

Как сообщал УНИАН, 28 марта мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что оккупанты разрушили в городе почти 1200 многоэтажек, 53 детсада, 69 школ и 15 больниц. Около 30% жителей покинули Харьков.

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