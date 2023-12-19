Ракетоносителей в море нет уже три недели, но они снаряжены и готовы к применению, отметила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Море штормит, но не настолько, чтобы российские оккупанты не смогли использовать ракетоносители, поэтому, вероятно, враг накапливает ресурс и выжидает момент для атаки.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. "Море штормит, оно на нашей стороне, но шторм не так критичен, чтобы вообще не использовать ракетоносители. Очевидно, враг накапливает определенный ресурс и выжидает момент для проведения ракетных атак. Потому что активность тактической авиации время от времени проявляется и, в частности, с пуском управляемых авиационных ракет типа Х-59. Одна из таких вчера была направлена в нашей зоне ответственности в направлении Криворожья и уничтожена силами ПВО", - отметила она.

Гуменюк сообщила, что нет ракетоносителей в Черном море уже более трех недель на боевом дежурстве. "Но знаем, что они снаряжены и готовы к применению и помним, что для выхода на боевое дежурство им достаточно 2-3 часов", - добавила она.

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Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины отметила, что эта ночь прошла достаточно спокойно и этому определенным образом способствовала погода.

"Из-за того, что невозможно использовать тактическую авиацию, враг и не применял и управляемые авиабомбы", - добавила она. При этом отметила, что россияне запустили два управляемых дрона, которые были уничтожены на западном направлении.

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Как сообщал УНИАН, ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив два дрона типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной все ударные беспилотники уничтожены.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что ночная атака была совершена из района российского Приморско-Ахтарска. Оба вражеских дрона были уничтожены в Хмельницкой области.

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