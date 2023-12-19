Оба запущенных дрона были уничтожены в Хмельницкой области.

Оккупанты за прошедшие сутки продолжали терроризировать Украину обстрелами из артиллерии и дроновыми атаками. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины в утреннем отчете.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 2 БПЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушной обороной все ударные БпЛА уничтожены", - говорится в сообщении.

Как сообщают в Воздушных силах, ночная атака была совершена из района Приморско-Ахтарск (РФ). Оба "Шахеда" были уничтожены в Хмельницкой области.

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Ранее ночью в Воздушных силах сообщали, что под атакой БПЛА был Староконстантинов.

Кроме того, за сутки враг нанес 1 ракетный и 6 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей. Авиационным ударам подверглась Новомихайловка Донецкой области.

В то же время подразделения украинских ракетных войск поразили 2 района дистанционного минирования и 1 артиллерийское средство противника. Также за прошедшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена 1 управляемая ракета Х-59.

Воздушные атаки РФ

За несколько дней до этого Россия уже атаковала Хмельницкую область. Так, 14 декабря оккупанты осуществили пуски ракет в сторону Староконстантинова. К сожалению, тогда ракету "Кинжал" сбить не удалось, был прилет. По Киевской области тоже был запущен "Кинжал", но его сбили.

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