Советник главы ОП утверждает, что существенное продвижение врагу не удается.

Российские оккупанты обозначили несколько направлений для своего наступления, давление связано с предстоящим 9 мая.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

По его словам, ситуация на фронте по сравнению с последними днями существенно не изменилась - россияне все еще пытаются прорваться на Изюмском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Он также рассказал, что на линии столкновений идут тактические действия, враг не продвигается, даже несмотря на преимущество в имеющихся у них средствах. Но даже преимущество оккупантов в авиации и артиллерии не позволяет им выполнить стоящие перед ними военные и политические задачи.

"Что это за задача - врагу нужно выйти на административные границы Херсонской, Луганской и Донецкой областей", - отметил он.

"На фронте есть свои паузы, например, на Изюмском направлении она длилась 4 суток. Это не значит прекращение боевых действий, просто снизилась интенсивность. Это связано с тем, что мы поразили там три командных пункта, а это всегда сбивает с толку." Также оккупанты проводили определенную ротацию, и "выдохлись" уже - они несут огромные потери," - рассказал советник главы ОП.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается на Запорожском и Херсонском направлениях, поскольку "мы очень удачно выносим тылы".

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