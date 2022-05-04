Она отметила, что может быть в любое время все что угодно и поэтому некорректно говорить, что конкретная дата более опаснее, чем другая.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что сейчас Путин использует логику непредсказуемости.

Об этом она сказала в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Надо понимать, что сейчас Путин использует логику непредсказуемости, и поэтому в этой ситуации не надо делать акцент на чем-то конкретном, а надо понимать, что может быть в любое время все что угодно. И говорить, что любая дата (в частности, 9 мая-День Победы-УНИАН) более опасна, чем другая, пожалуй, в этой ситуации некорректно", - сказала Маляр.

Она добавила, что в именно в этой ситуации нельзя считать, что в Украине есть безопасные регионы.

"Россияне ведут такую тактику чтобы они казались непредсказуемыми. И, собственно, вы это можете наглядно увидеть по тем ракетным ударам, которые нанесены по всей территории Украины. Если кому-то казалось, что...по Закарпатью не будут стрелять, но вы видите, что это не так... Нет, сейчас таких мест (самых безопасных регионов - УНИАН) нет в Украине", - отметила Маляр.

Отвечая на вопрос о причинах заявления пресс-секретаря Путина Дмитрия Песков, который назвал чушью сведения западных чиновников о том, что глава РФ может использовать 9 мая для объявления войны, заместитель Министра обороны Украины высказала мнение относительно российское руководство боится потерять поддержку в российском обществе.

"Российское общество довольно противоречиво в своих взглядах: с одной стороны они поддерживают так называемую "операцию", а на самом деле это война и они поддерживают действия Путина, с другой стороны никто из них не хочет идти сюда и воевать... то есть они предпочитали, чтобы это кто-то другой делал. И я думаю... что, если российское руководство объявит всеобщую мобилизацию, они просто потеряют поддержку в обществе", - сказала Маляр.

Заместитель Министра обороны Украины уточнила, что страх россиян понятен, потому что они видят что происходит в Украине и действительно боятся и призыва и мобилизации.

"Они боятся здесь погибнуть ... и они боятся возвращаться отсюда людьми с инвалидностью", - отметила Маляр.

Напомним, Песков сказал или Путин объявит Украине войну 9 мая.

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