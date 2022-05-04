Русское командование решило подстраиваться под украинцев и действовать похоже.

Россия применяет новую тактику в Украине. В отличие от первых недель войны, сейчас оккупанты действуют по ситуации и изучают тактику украинских защитников.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью НВ.

"Могу сказать, что сейчас россияне меняют тактику. Когда изначально они планировали захватить быстро Киев, то бросили сюда свои элитные воинские подразделения, которые были уничтожены нашими ВСУ. Вот тогда у них были заранее разработаны определенный план и стратегия. Сейчас они уже действуют по ситуации, изучают и анализируют нашу тактику, ищут слабые места", – заявила Маляр.

Заместитель главы Минобороны отметила, что русские преобладали украинские силы по количеству личного состава и вооружения, но Украина от самого начала войны преобладала в стратегиях, уровне подготовки военных и интеллектуальном подходе к ведению боевых действий. Именно поэтому у противника больше потерь.

В то же время Маляр призвала не недооценивать врага, поскольку оккупанты все еще мощные и имеют достаточно ресурсов для проведения масштабных боевых действий.

"Сейчас, как я говорила, мы видим другую тактику: они подстроились под нас, действуют похоже. Я недавно вернулась с востока, была во многих полевых штабах, могу сказать, что русские стали осторожнее, они начали определенные шаги планировать, не просто количеством берут, а выстраивают шахматную доску. Поэтому и война сейчас немного другая, чем была в первые дни", – резюмировала Маляр.

Отметим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал, что война России против Украины будет "длительной", а горячая фаза российской агрессии не закончится в мае. "Если говорить об этой части горячей фазы войны, то я не оптимист, что она закончится в мае. Это будет длительная война и она будет еще продолжаться на нашей территории", - сказал он.

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