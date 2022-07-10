Президент в очередной раз подчеркнул, что остановить террористические действия России можно только оружием - современным, точным и мощным.

Представители Украины работают круглосуточно, чтобы интересы нашего государства и нашей обороны были в центре внимания каждой страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем сегодняшнем видеообращении к гражданам Украины.

"Вся наша команда, команда Украины, работает в режиме 24/7, чтобы держать интересы нашего государства и нашей обороны в центре внимания каждой страны, которая уже является или может стать частью нашей антивоенной коалиции", - сказал президент.

Он отметил, что провел сегодня встречу с председателем Сената Франции Жераром Ларше и делегацией сенаторов после выступления господина Ларше в Верховной Раде Украины.

"Благодарен ему за вдохновенное и точное обращение. Обращение, в котором он напомнил, в частности, что фронт держится, пока держится тыл, а нашим тылом сейчас есть не только свободная часть Украины, а и 27 стран Европейского Союза, весь демократический мир", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Ларше сказал и другую важную вещь – что с каждым ударом по Украине, с каждым преступлением российских оккупантов, с каждым новым городом-мучеником решимость европейцев помогать Украине становится более устойчивой.

В то же время Зеленский отметил, что хотя это действительно так, однако государство-террорист этого совсем не осознает и никогда не примет как факт.

"Только за одни эти сутки Россия била по Николаеву, по Харькову, по Кривому Рогу, по Запорожской области... Била именно по жилому сектору – абсолютно сознательно, целенаправленно, по обычным домам, гражданским объектам, по людям. Есть жертвы - погибшие, раненые. Ни на сутки не прекращаются жестокие удары российской артиллерии на Донбассе – славянское направление, Бахмут, Авдеевка... Реально остановить такие террористические действия можно только оружием - современным и мощным", - подчеркнул украинский президент.

Он выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за решение предоставить Украине новый пакет военной помощи объемом 400 миллионов долларов.

"Дополнительные системы HIMARS и другое точное оружие позволяет делать нам именно антитеррористические шаги, позволяет уменьшать российские удары их ракетами по нашим живым людям", - отметил Зеленский.

Ситуация в Украине:

Утром 9 июля войска РФ обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога.

Также стало известно, что противники обстреляли один из жилых районов Харькова.

9 июля руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал новый обстрел российскими оккупантами Кривого Рога и Харькова.

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