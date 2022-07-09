Армия Украины наращивает мощность, поскольку должна прогнать со своей территории "нечисть", отметил глава Офиса президента.

Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал новый обстрел российскими оккупантами Кривого Рога и Харькова.

Противник использует тактику трусов, поскольку не может победить на поле боя, написал чиновник в Telegram.

Ермак подчеркнул, что украинская армия наращивает мощность, поскольку должна прогнать "нечисть" со своей земли.

"Харьков, Кривой Рог. Очередной удар россиян по жилым кварталам наших городов, по мирным людям. К сожалению, погибла молодая девушка… Для россиян - это и есть поле боя. Тактика трусов - бить по жилым домам, школам, садикам…", - отметил глава ОП.

Напомним, утром 9 июля войска РФ обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Сначала стало известно о гибели одного человека. Позже власти сообщили, что в больнице умерла пострадавшая 20-летняя девушка.

Также стало известно, что противники обстреляли один из жилых районов Харькова. По предварительным сведения, пострадали четыре человека.

Вас также могут заинтересовать новости: