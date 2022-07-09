Основные санкции еще впереди, считает Олег Устенко.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что серьезные санкции, которые действительно убьют экономику России, еще впереди. Основная санкция будет "бить" по самому больному месту страны-агрессора - по нефти.

Об этом советник Зеленского рассказал в интервью "РБК".

Так, Устенко считает, что основные санкции против РФ еще впереди, потому Путину стоит ждать по-настоящему болезненных ограничений. По словам советника президента, основная санкция будет касаться нефти.

"Вторая главная крупная санкция, которая будет применена, это санкция в отношении российского газа. В свое время Россия пыталась просто полностью использовать энергетический ресурс как оружие, сейчас это оружие стреляет именно в их сторону. Они это четко понимают, вот почему они бесятся от этого", - рассказал Устенко.

Санкции, которые будут бить по энергетике РФ, должны "убить российскую экономику", считает советник Зеленского. Благодаря новым ограничениям агрессор потеряет возможность зарабатывать деньги, которые затем идут на полномасштабную войну против Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Ермак объяснил, как сделать РФ токсичной для стран, которые покупают ее энергоресурсы.

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