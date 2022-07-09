По словам Старуха, запорожские казаки готовы к любым сценариям.

Российская опасность на Запорожье никуда не исчезла, война продолжается и о ней нельзя забывать. Угроза наступления вражеских войск на город есть всегда.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александра Старуха.

В частности, глава региона прокомментировал недавнее заявление Минобороны Украины относительно возможного наступления на Запорожье. Он отметил, что в заявлении силового ведомства говорилось о том, что существует вероятность наступления в Запорожском направлении и Великой Новоселки – это граница Запорожской и Донецкой области.

Впрочем, по словам Старуха, запорожские казаки готовы к любым сценариям.

Если хотят получить по зубам, то пусть наступают. Но пока мы не видим больших скоплений, которые бы дали врагу проломать наши оборонительные рубежи. Это сотни километров окопов, сотни опорных пунктов, это целый комплекс работ по защите неоккупированной территории – добавил он.

На Запорожье жителей оккупированных территорий просят эвакуироваться

С таким заявлением накануне выступила вице-премьер Ирина Верещук. Отмечается, что вскоре должно начать контрнаступление украинской армии с целью освобождения оккупированных территорий.

"Наша артиллерия должна работать, потому что деокупация включает вооруженное применение силы, мы же понимаем это. Поэтому выезжать и вывозить своих родных надо всеми доступными способами", – заявила Верещук.

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