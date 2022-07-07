Разведка не исключает, что оккупанты попытаются наступать со стороны Запорожья.

Россия в ближайшее время будет занята установлением контроля над оставшейся частью Луганской области, которую она еще не захватила. После этого она может попытаться наступать на запорожском направлении.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Усилия противника сосредоточены на установлении окончательного контроля над Луганской областью. Самая сложная ситуация на сегодняшний день сложилась на Славянском, Краматорском и Бахмутском направлениях. Враг пытается выйти на рубежи Донецкой области", — заявила Маляр.

Разведка не исключает, что оккупанты попытаются наступать на запорожском направлении. Также не исключены наступательные действия противника в сторону Великой Новоселовки и Покровска с целью оцепления украинских подразделений.

Подразделения оккупационных войск в этом направлении усиливаются по меньшей мере пятью батальонными тактическими группами.

На правом берегу Днепра россияне в Херсонской области будут держать оборону и проводить диверсионные действия, считает разведка.

"Учитывая отсутствие признаков создания на территории Приднестровского региона Молдовы и Беларуси наступательных группировок и отсутствия значительного количества российских войск, в настоящее время ГУР рассматривает вероятность проведения наступления противника как один из возможных сценариев, но оценивает эту вероятность как низкую", — заявила Маляр.

Война в Украине:

Войска России утром 24 февраля осуществили полномасштабное вторжение на украинскую территорию. Противники бомбили военные объекты, а позже атаковали и жилье мирных людей, было много жертв и пострадавших.

Противник захватил ряд населенных пунктов на востоке и юге Украины. Позже оккупанты пошли в наступление на Донбассе, и "горячей точкой" стал Северодонецк.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что противник планировал до 26 июня захватить всю Луганщину.

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