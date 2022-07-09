Наиболее активные боевые действия сейчас на Донетчине и Луганщине, а также в восточных общинах Запорожской области.

Жителям Запорожской области настойчиво советуют обязательно в ближайшее время выехать из зоны боевых действий, однако решение о массовой эвакуации будет приниматься исключительно военным командованием.

Об этом в эфире национального информационного телемарафона сказал председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

"Людям, которые на оккупированных территориях, мы советуем выезжать. До трети с каждой территории выехало. Тем, кто находится в зоне боевых действий, это Пологовский район и Васильевский, мы рекомендуем выезжать в обязательном порядке. Там выехало до 80% людей. Любые решения о массовой эвакуации будут приниматься исключительно вместе военным командованием", - сказал он.

При этом, по его словам, наиболее активные боевые действия сейчас идут на Донбассе и Луганщине, а также в восточных общинах Запорожской области.

"На город Запорожье мы такой концентрации средств не видим. Если только мы увидим, что там концентрируется достаточно силы для начала наступления, то будут приняты меры, в частности, и эвакуация", - добавил Старух.

Как писал УНИАН, ранее вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей оккупированных частей Херсонской области "выезжать и вывозить родных всеми доступными способами".

На днях мэр оккупированного города Алешки Евгений Рищук призвал жителей временно оккупированной Херсонской области держаться подальше от скоплений вражеской техники или российских войск, поскольку "ВСУ идет".

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