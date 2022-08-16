Подобные акции "Байрактар для ВСУ" уже состоялись в Польше, Литве, Норвегии и Канаде.

В Латвии начался сбор средств на приобретение для нужд Вооруженных Сил Украины ударно-разведывательного беспилотника Bayraktar TB2.

Сбор инициировал латвийский музыкант Ральфс Эйланд, сообщает Delfi.

Он подчеркнул, что каждый житель Латвии имеет возможность выразить поддержку Украине в этой жестокой войне, а также руками украинцев передать "привет" российским оккупантам.

Сбор средств продлится ровно месяц. Всего на "латвийский Bayraktar" необходимо собрать 5 миллионов евро (уже собрали почти €100 тысяч).

Напомним, подобные акции "Байрактар для ВСУ" уже состоялись в Польше, Литве, Норвегии и Канаде.

Также в Украине в конце июня проходил проект "Народный Байрактар", инициированный Благотворительным Фондом Сергея Притулы, по сбору средств для покупки трех турецких беспилотников.

Украинцы перевыполнили план и за три дня скинулись на 4 "Байрактара". После этого компания Baykar заявила, что бесплатно передаст три Bayraktar TB2 Вооруженным силам Украины.

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