Двое русских сдались в плен. Также уничтожено более 20 единиц российской техники.

За сутки украинским военным на Таврическом направлении удалось ликвидировать еще более 240 российских оккупантов и уничтожить более 20 единиц их техники.

Сейчас силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, украинские воины наносят оккупационным войскам потери, закрепляются на занятых рубежах, а также проводят разминирование и доразведку.

Видео дня

За прошедшие сутки россияне нанесли 11 авиационных ударов, провели 36 боевых столкновений и совершили 610 артобстрелов на Таврическом направлении. В то же время, украинские ракетные войска и артиллерия на этом направлении выполнили 1 тыс. 212 огневых задач.

Следовательно, удалось ликвидировать 241 российского оккупанта, еще двое захватчиков сдались в плен. Кроме того, ВСУ уничтожили 21 единицу военной техники врага. В частности, 2 танка, 8 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, 4 беспилотника, 4 единицы автомобильной техники. Тарнавский уточнил, что также уничтожен "один важный объект врага".

Война в Украине - потери россиян

Как сообщал УНИАН, на юге украинские военные отправили в ад еще 31 оккупанта и уничтожили почти 20 единиц их техники и вооружения. В частности, танки, пушки и лодки.

Всего за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 580 российских захватчиков, а также почти 60 российских танков, броневиков и артиллерийских систем и тому подобное.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 282 тыс. 280 своих военных и более 39,4 тысячи единиц техники и вооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: