За минувшие сутки Силами обороны Украины уничтожено 24 единицы военной техники врага и еще почти 30 единиц техники повреждено.

На Таврическом направлении российские захватчики за сутки потеряли более 300 человек. Об этом спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сказал в эфире информационного марафона "Єдині новини".

Как отметил Штупун, за прошедшие сутки на Таврическом направлении враг совершил 912 артиллерийских обстрелов.

"В целом, российские оккупанты после потерь позиций в предыдущий период, резко увеличили свою активность, провели 41 боевое столкновение на Таврическом направлении", - сказал Штупун.

По его словам, враг пытался безуспешно восстановить утраченное положение в районе Авдеевки, пытался улучшить тактическое положение в районе Ласточкиного, продолжает штурмы Марьинки и воюет возле Красногоровки. "Всего там зафиксировано более 15 неудачных вражеских атак", - сказал Штупун.

Кроме того, на Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районах Золотой Нивы и Равнополя, а на Запорожском - возле Новодаровки, Вербового и Работино.

"Мы продолжаем ведение наступательной операции. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления выполнили в общей сложности 1240 огневых задач. Общие потери врага за минувшие сутки у нас составили 309 человек", - подчеркнул Штупун.

По его словам, если говорить о предыдущих 5 сутках, то ежедневно враг теряет более 250 человек в день.

"За прошедшие сутки трое российских оккупантов сдались. За последние 5 суток эта цифра уже составляет около 30 человек. Враг продолжает сдаваться в плен", - уточнил Штупун.

Кроме того, за прошедшие сутки Силами обороны полностью было уничтожено 24 единицы военной техники врага и еще почти 30 единиц техники врага повреждены. В частности, уничтожено 4 танка, 13 боевых бронированных машин, 4 артиллерийских системы, 2 автомобиля и одну единицу спецтехники.

Еще уничтожены четыре вражеских склада с боеприпасами.

"Активность врага так просто ему не сходит с рук", - подчеркнул Штупун.

ВСУ имеют новые продвижения возле Работино на Запорожье

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 4 октября, стало известно, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Запорожской области и смогли продвинуться возле Работино на расстояние от 100 до 600 метров.

В частности, спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун констатировал, что ВСУ имеют частичный успех в районах западнее Работино.

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