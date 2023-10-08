Ситуация на южном фронте остается напряженной.

Украинские военные на юге ликвидировали еще более 30 российских оккупантов и уничтожили почти 20 единиц их техники и вооружения.

Оперативная обстановка на этом направлении остается стабильно напряженной, продолжается контрбатарейная борьба, сообщают Сил обороны юга Украины. Сейчас корабельная группировка врага развернута в количестве 10 единиц в Черном море. На боевое дежурство враг вывел подводный ракетоноситель, который может быть снаряжен 4 ракетами типа "Калибр".

По данным военных, в течение суток зафиксировано уменьшение использования врагом авиации. В частности, россияне совершили 3 авиационных удара с применением 8 управляемых авиабомб. Так, в Бериславском районе Херсонщины под ударом были Змиевка и Костырка, где ранен один гражданский и повреждены 10 единиц сельскохозяйственной техники.

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Кроме того, три управляемые авиабомбы тактическая авиация оккупантов направила на юг Одесской области, традиционно создавая накал вокруг морских транспортных путей в районе острова Змеиный.

В то же время, за минувшие сутки на юге украинским военным удалось уничтожить еще 31 оккупанта, 2 танка, 4 пушки, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 единицы автомобильной техники и 7 лодок.

Также россияне за прошедшие сутки запускали по Николаевщине беспилотные разведчики и дважды наносили ракетные удары. Попадание зафиксировано на открытых территориях, в результате чего произошло возгорание сухой травы, а критических разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Украинским защитникам удалось уничтожить российский разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Всего в течение суток россияне совершили более 50 артиллерийских обстрелов юга Украины с использованием около 440 снарядов. В результате ранены по меньшей мере 11 гражданских, среди которых много пожилых людей и младенец. Разрушено здание и повреждено более 40 частных домов, автомобили, перебит газопровод.

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Как сообщал УНИАН, по данным Херсонской ОВА, в течение ночи российские захватчики обстреливали Херсон и населенные пункты правобережья - под обстрелами находились жилые кварталы. Всего было травмировано 11 человек, среди которых 9-месячный младенец, а также медик Красного Креста.

Стоит отметить, что захватчики на нашей земле уже понесли огромные потери. Потери РФ на сегодня составляют примерно 282 тыс. 280 противников.

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