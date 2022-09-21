Боррель заявил, что Европейский Союз решительно осуждает планы Кремля по проведению псевдореферендуму.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель обещает новые санкции против Российской Федерации за намерение провести "референдум" на оккупированных украинских территориях.

Об этом говорится в заявлении Борреля на сайте Европейской службы внешнего действия.

"Сегодня так называемая "власть", незаконно назначенная Россией на территории Украины, которую она оккупирует военным путем, объявила о незаконном "референдуме". Это - попытка России легитимизировать ее незаконный военный контроль, и имеет целью силой изменить границы Украины с явным нарушением Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Боррель.

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"Европейский Союз решительно осуждает этот запланированный незаконный "референдум", который противоречит законной и демократически избранной украинской власти, нарушает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и является вопиющим нарушением международного права. Результаты таких действий будут недействительными и ничтожными и не будут признаны Евросоюзом и его странами-членами", - говорится в заявлении.

Высокий представитель ЕС отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия запугивала, незаконно задерживала, пытала и похищала украинских граждан, а значительная часть населения на захваченных территориях была вынуждена спасаться бегством. Кроме того, законно избранные местные должностные лица в некоторых случаях были насильственно устранены и изменены. Также была значительно ограничена свобода слова, доступ к интернету, свободных и независимых медиа.

"По этой причине эти незаконные "голосования" не могут рассматриваться ни под каким предлогом как свободное выражение воли народа, проживающего в этих регионах под постоянной российской военной угрозой и запугиванием", - подчеркнул Боррель.

"Россия, ее политическое руководство, и все причастные к этим "референдумам" и другим нарушениям международного права в Украине будут привлечены к ответственности, и дополнительные ограничительные меры против России будут рассмотрены", - отметил Боррель.

Также он заявил, что в Евросоюзе поражены решительностью и мужеством украинских жителей районов, которые сейчас находятся под российским военным контролем, и которые продолжают мирно выступать против незаконной российской присутствия.

"Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, и настоятельно призывает Российскую Федерацию немедленно, полностью и безусловно вывести все ее войска и военную технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнул Боррель.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планируют 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что планы России провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях не помешают Вооруженным силам Украины освободить украинские земли из-под оккупации.

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