Россия могла потерять стратегические самолеты, которые не может строить.

СБУ и Силы специальных операций ВСУ сегодня ночью атаковали военный аэродром "Энгельс", который расположен в Саратовской области РФ. В эфире "Эспрессо" бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский объяснил, что "Энгельс" - не рядовой аэродром.

"Энгельс" - единственный аэродром, который хранит большинство стратегических ракет, которые летят по Украине, если мы говорим о ракетах Х-101, Х-555. И там снаряжаются эти самолеты для того, чтобы возвращаться в Оленьи (аэродром дальней авиации РФ под Мурманском - УНИАН) и уже оттуда вылетают к боевым рубежам", - сказал специалист.

По его словам, в "точке" удара есть склады с вооружением и с горюче-смазочными материалами. "Если не ошибаюсь, там достаточное количество резервуаров непосредственно на аэродроме. Это обеспечение для российских стратегических самолетов. Неплохо было бы лишить их пары самолетов стратегической авиации. Потому что это - невозобновляемый ресурс. Так же как и самолеты, которые могут находиться в Дягилево (авиабаза в Рязани - УНИАН), до которых мы достаем "Нептунами", - сказал Храпчинский.

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Он пояснил, что самолеты стратегической авиации типа Ту-95 - устаревшие, и их нет смысла восстанавливать. Также в РФ есть самолеты Ту-22 М3 и Ту-160, которые Россия не может строить, они подлежат только ремонту. Как уточнил Храпчинский, после распада Советского Союза часть соответствующей документации была украдена, или утрачена Российской Федерацией.

"Хочу отметить, что есть такой "прекрасный" завод в Беларуси - "Интеграл", который занимается выпуском большого количества электроники. Благодаря "хозяйственнику" Лукашенко, некоторые производственные мощности этого завода позволяют выпускать электронику 1980-х годов", - рассказал Храпчинский.

По его данным, на белорусском заводе производят составляющие, которые нужны для старых советских самолетов или модернизированных российских, имеющих советские элементы.

В то же время Храпчинский добавил, что пока рано делать какие-то выводы относительно удара по "Энгельсу", потому что надо дождаться спутниковых снимков.

Удар дронов по аэродрому "Энгельс"

Как писал УНИАН, сегодня появилась информация о том, что по российскому аэродрому "Энгельс", который находится в Саратовской области, был нанесен удар. В частности якобы поражен склад с крылатыми ракетами Х-555 и Х-101 для бомбардировщиков.

Впоследствии источники в украинских спецслужбах подтвердили, что атака действительно состоялась и к ней причастны СБУ и Силы специальных операций ВСУ. На территории указанного аэродрома дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, и есть склады с бомбами и ракетами.

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