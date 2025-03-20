Сейчас у россиян нет достаточного количества систем ПВО, считает Владислав Селезнев.

Ночной удар Сил обороны Украины по аэродрому в Энгельсе - это сигнал для Кремля, который отказался от предложения Украины прекратить войну в воздухе. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире на Radio NV.

"Враг понес потери. С учетом того, что накануне на территорию аэропорта "Энгельс-2" прилетел российский грузовой самолет Ил-26, который скорее всего доставил какие-то ракетные ресурсы для подготовки к следующей ракетной атаке. То думаю, что и тот самолет получил пощечину от вторичной детонации", - сказал Селезнев.

Эксперт также прокомментировал возможность прекращения нанесения ударов Украиной и Россией по энергетическим объектам. По его словам, это решение выгодно в том числе и для России.

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"Их чрезвычайно нервирует тот факт, что украинская армия имеет возможность системно разрушать объекты на территории РФ. В первую очередь тех, которые отвечают за производство и хранение горюче-смазочных материалов. У россиян есть проблема. У них есть немало важных объектов, которые надо защищать средствами ПВО. Но этих средств врагу не хватает", - добавил Селезнев.

Удар по аэродрому "Энгельс" - что известно

Накануне СБУ и ССО нанесли дроновую атаку по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области РФ. Об этом УНИАН сообщили источники в спецслужбе.

В результате атаки на аэродроме зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов. Также источник отметил, что во время атаки российская ПВО не способна была противодействовать украинским БпЛА.

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