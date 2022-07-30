От других медиков она проинформирована об условиях, в которых содержали военнопленных в Еленовской колонии.

Парамедик Юлия Паевская (позывной - "Тайра") допускает, что за массовой казнью украинских военнопленных в Еленовке россияне хотели скрыть нечеловеческие пытки.

Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.

"Тайра" отметила, что россияне "показали всему миру, как они относятся к международным правилам и конвенциям, и что они не думают соблюдать слов, которые дают".

"Я подозреваю, что они таким образом скрыли свои преступления. Я думаю, что они довели парней до состояния, когда их уже нельзя было обменивать физически. Было бы слишком очевидно, какие издевательства и в каких страшных условиях их содержали", - ответила парамедик.

Она добавила, что от других медиков проинформирована об условиях, в которых содержали военнопленных в Еленовской колонии.

"Девушки, которые там находились, а потом были переведены в СИЗО, где находилась я, рассказывали ужасные вещи. Условия содержания жестоки, обращения вне пределов человеческого восприятия, и пытки, и удерживания. С рабами обращаются лучше", - поделилась Паевская.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Еленовке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

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