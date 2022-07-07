Кремлевские пропагандисты сделали ее извергом для российского телевидения, сравнивая с Гитлером.

Освобожденная парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра" рассказала о трех месяцах жесткого плена.

В эфире "Сніданку з 1+1" она поделилась, что рашисты держат пленных в нечеловеческих условиях. Обычно это маленькие камеры, которые не приспособлены на такое количество людей. Оккупанты выбрали сверхжесткий режим содержания, что не позволяет людям даже отдохнуть в камере.

"Постоянно включена лампочка, никогда не выключается свет. Нас никогда не выводили гулять, женщины не получали передачек, даже те, у кого родственники в Донецке. Разрешали им передавать только лекарства. Я могу сказать, что мне еще повезло. Могло бы быть гораздо хуже", - поделилась "Тайра".

Она подчеркнула, что все время им враг лгал, говоря, что украинская власть из Украины сбежала, а российские войска уже берут Харьков и Днепр.

"Психологически очень тяжело. Я действительно выдержала потому, что занималась восточными единоборствами и практиковала йогу. Это помогало сконцентрироваться, сохранять контроль над собой, правильно дышать. Они рассказывали, что власть нас оставила, в Украине никого нет, вся Верховная Рада сбежала. И многие верили. Но я никогда не верила, потому что понимала, что враг никогда правды не скажет. Один раз они сказали правду, сообщили, что возможен обмен. И я почему-то почувствовала, что это правда", - прокомментировала Юлия.

Кремлевские пропагандисты сделали ее извергом для российского телевидения, сравнивая с Гитлером.

Юлия рассказала, что во время плена она испытывала самый большой страх в своей жизни, однако никак этого не демонстрировала врагам. Рашисты постоянно обращали внимание на татуировку волонтерки, особенно на надпись на руке "Слава Украине – Героям Слава". И добавила: "они говорили, чтобы я выгрызла ее зубами. Надеюсь, что это была шутка такая. Я сказала "можете срезать, если хотите, можете даже меня пристрелить".

Рашисти пытались склонить женщину к самоубийству. Как отмечает Юлия, им было это даже выгодно, чтобы придумать какую-то "интересную историю". "Тайра" уверена, что найти в себе силы выдержать этот плен ей помогла поддержка украинцев и людей со всего мира.

Напомним, "Тайру" задержали 16 марта на блокпосту в поселке Мангуш, в 15 км от Мариуполя. Это произошло во время эвакуации женщин и детей, которую осуществляла Юлия. За день до плена женщине удалось мировым СМИ передать видео со своей нагрудной камеры с видеосвидетельствами действий российской армии против гражданского населения.

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