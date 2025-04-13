Ее мастерство, глубокое понимание музыки и непревзойденное исполнение очаровывали каждого, кто имел счастье ее слышать, отмечают коллеги и музыканты.

В Сумах в результате сегодняшнего ракетного удара погибла пианистка Елена Когут.

Об этом сообщила Сумская областная филармония.

"Сегодняшняя трагедия оборвала жизнь нашей коллеги, талантливой солистки-органистки филармонии, непревзойденной пианистки - Елены Когут. Это невосполнимая потеря для нашего коллектива, для всего музыкального сообщества, для всех, кто знал и ценил Елену как художника и как человека", - говорится в сообщении. О потере информирует также и Сумской профессиональный колледж искусств и культуры.

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"Война безжалостно забирает лучших, оставляя после себя лишь пустоту и жгучую боль утраты. Елена Сергеевна - настоящая гордость Колледжа, Сумщины и всей Украины! Ее талант пианистки и органистки сиял яркой звездой на музыкальном небосклоне. Ее мастерство, глубокое понимание музыки и непревзойденное исполнение завораживали каждого, кто имел счастье ее слышать", - отмечают в колледже.

Когут возглавляла комиссию "Специального фортепиано" колледжа, работая с молодыми талантами.

"Для многих студентов Елена Сергеевна стала не просто преподавателем, а настоящим наставником, мудрым советчиком и искренней поддержкой", - отмечается в сообщении.

Что еще известно об ударе России по Сумах

Как сообщал УНИАН, сегодня россияне нанесли по Сумах удар двумя ракетами, попав по центру города. Известно о 99 пострадавших, из них - 11 детей. Погибли более 30 человек, из них - два ребенка. Многие раненые люди госпитализированы.

Кроме того, в США тоже уже отреагировали. Так спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что российский удар "переходит все границы приличия".

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