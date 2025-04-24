По заводу было нанесено около 10 ударов, отметил Роман Свитан.

Украина не впервые бьет по предприятию в Елабужском районе Республики Татарстан, где находится в том числе и завод по производству БпЛА "Shahed". Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в эфире на Radio NV.

"На этот раз мероприятие провели ударные БпЛА, которые после сброса ФАБ 250, а у нас не одна тысяча таки бомб есть, сами стали камикадзе - то есть ударили еще по определенным целям. Сбросили авиационные бомбы и дальше отработали своими телами. То есть около 10 попаданий в российский объект в Алабуге", - рассказал Свитан.

При этом он отметил, что во время удара было поражено производство не самих "Шахедов" или их российских аналогов "Гераней", а китайских БпЛА "Подсолнух-200".

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"Россияне из китайских деталей, узлов, агрегатов, китайскими инженерами (изготавливают эти БПЛА, - УНИАН)... Именно в этом цехе работает большее количество китайцев - это именно инженеры, которые работают на выпуске... Поэтому было очень важно было именно по нему попасть. Без этого прохождения они собрать эти "Подсолнухи" не могут... И поэтому подход был выбран очень правильный", - добавил Свитан.

Взрывы на территории РФ: важные новости

Накануне Генштаб сообщил о поражении завода, где изготавливают "шахеды". Там также отметили, что производственная мощность предприятия около 300 различных БпЛА в сутки.

В то же время 22 апреля взрывы произошли на 51 арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны Российской Федерации - сдетонировали боеприпасы из-за "нарушения техники безопасности". По данным СНБО, Россия хранила на этом складе значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет различного типа, включая "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", боеприпасы к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также "Град", "Смерч", "Ураган".

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