Сообщается, что в регионе ввели воздушную тревогу и план "Ковер" из-за атаки БПЛА.

В российском городе Нижнекамск (Татарстан) горит нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Танеко", работников срочно эвакуируют. До этого в регионе ввели воздушную тревогу и план "Ковер" из-за атаки БПЛА, сообщают российские Telegram-каналы.

В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины заявили о "прилете" по заводу:

"Это уже не первое попадание в этот НПЗ".

Как добавили в ведомстве, "Танеко" является одним из крупнейших и современных НПЗ в России, с мощностью переработки более 16 миллионов тонн нефти в год:

"Завод играет ключевую роль в обеспечении топливом российской армии. Выбивание НПЗ и нефтебаз напрямую влияет на способность России вести интенсивную войну. Прошлая атака беспилотника на НПЗ весной 2024 повредила установку первичной переработки на заводе. Расстояние от фронта более 1000 км".

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