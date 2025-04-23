На данный момент известно о повреждении цеха финальной сборки БпЛА, но результаты поражения уточняются.

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 23 апреля 2025 года осуществили огневое поражение производства ударных БпЛА ("Герань-2", типа "Шахед" и другие). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Производственная мощность предприятия около 300 различных БпЛА в сутки. Находится оно в Елабужском районе Республики Татарстан (РФ) на расстоянии 1054 км от государственной границы Украины. Подтверждено попадание и взрывы в районе цели", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, в настоящее время известно о повреждении цеха финальной сборки БпЛА, но результаты поражения уточняются.

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"Этот удар является справедливым ответом Украины в отношении российского стратегического военного объекта, который используется для обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины и террора против гражданских людей в Украине", - отметили в Генштабе.

Удар по заводу в Елабуге

Как сообщал УНИАН, сегодня руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко заявил, что дроны нанесли удары по заводу в особой экономической зоне "Елабуга" в Татарстане (РФ), где производятся беспилотники типа Shahed.

"Елабуга в Татарстане, где россияне производят Шахеды/Герани и различные обманки, где они нарастили производство, несколько громко, и несколько местами удачно", - написал он.

При этом, он отметил, что на этом заводе более 6000 дронов произведено в Елабуге в 2024 году, и тысячи дронов - приманок.

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