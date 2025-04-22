Среди запасов есть "Искандеры", "Точка-У" и "Кинжалы", которыми РФ бьет по Украине.

В Российской Федерации происходит детонация на 51 арсенале ГРАУ, который находится вблизи города Киржач во Владимирской области, к востоку от Москвы.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко в Telegram. Он поделился информацией о том, какое оружие хранит РФ на арсенале.

"Там хранятся значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет различного типа, включая "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", боеприпасы к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также "Град", "Смерч", "Ураган", - отметил он.

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Коваленко подчеркнул, что на этом арсенале хранится примерно 105 тысяч тонн вооружения.

На военном объекте в России прогремели мощные взрывы - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 апреля, в Киржачском районе Владимирской области РФ прогремела серия мощных взрывов.

Губернатор региона Александр Авдеев подтвердил информацию о взрывах, отметив, что на месте уже работают экстренные службы.

В зоне поражения оказался поселок Барсово, где расположен важный военный объект - 51-й Арсенал ДРАУ Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации.

По данным экспертов Defense Express, это место находилось под прикрытием самой концентрированной системы ПВО РФ.

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