В Российской Федерации происходит детонация на 51 арсенале ГРАУ, который находится вблизи города Киржач во Владимирской области, к востоку от Москвы.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко в Telegram. Он поделился информацией о том, какое оружие хранит РФ на арсенале.
"Там хранятся значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет различного типа, включая "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", боеприпасы к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также "Град", "Смерч", "Ураган", - отметил он.
Коваленко подчеркнул, что на этом арсенале хранится примерно 105 тысяч тонн вооружения.
На военном объекте в России прогремели мощные взрывы - что известно
Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 апреля, в Киржачском районе Владимирской области РФ прогремела серия мощных взрывов.
Губернатор региона Александр Авдеев подтвердил информацию о взрывах, отметив, что на месте уже работают экстренные службы.
В зоне поражения оказался поселок Барсово, где расположен важный военный объект - 51-й Арсенал ДРАУ Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации.
По данным экспертов Defense Express, это место находилось под прикрытием самой концентрированной системы ПВО РФ.