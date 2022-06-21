По официальным данным Генштаба, ВСУ уничтожили свыше 34 тысяч российских военных с 24 февраля.

По информации из открытых источников, в боях против украинской армии чаще всего гибнут солдаты из Бурятии и Дагестана.

Военные эксперты объяснили, почему так происходит, пишет "Апостроф".

По словам Михаила Жирохова, высокие потери среди бурятов и дагестанцев вызваны территориальным расположением воинских частей тех видов войск, которые использует РФ в войне против Украины. Кроме того, армия является для жителей этих двух регионов самым привлекательным "работодателем".

"Изначально группировка вторжения формировалась из тех частей, которые находятся на Дальнем Востоке, за Уралом, в Бурятии и Тыве, поэтому и уровень потерь у них в разы больше. То есть территориальный принцип сохраняется, и это нормальный процесс для любой армии, я бы не искал злых козней Путина", - говорит эксперт.

Он уточнил, что в начале вторжения привлекались рязанские и тамбовские десантники, среди них тоже были потери.

"Речь идет о срезе общества. То есть москвич или петербуржец со своими доходами не пойдет в армию. В основном речь идет о людях, у которых есть специальность, которая не востребована "на гражданке", или у них вообще нет работы. То есть, как только станет все плохо и начнут пускать в ход военные части из центральной России, то сразу вырастет количество погибших местных. Только и всего", - считает эксперт.

В свою очередь военный эксперт Михаил Самусь убежден причинами массовых потерь среди бурятов и дагестанцев называет "советский" принцип брать на войну людей из провинции, и не трогать "столичных". По его словам, это делалось чтобы не подогревать протестные настроения, и методичка Путина с тех пор - не изменилась.

"Это "совковая" традиция. Например, во время Афганистана была указка брать людей в армию из провинции и бедных регионов, деревень и каких-то заводских кварталов, но ни в коем случае не в Киеве, Ленинграде или Москве. Протестные настроения и недовольство в столице в СССР всегда считались неуместными и нежелательным развитием ситуации. Путин действует точно так же. Так, например, когда началась война, Кадыров сразу предложил свои возможности. Но когда "кадыровцев" начали убивать в Украине сотнями, сам Кадыров уже не мог отказать Путину, и поэтому посылал все новых и новых своих подчиненных на бойню. То есть он демонстрировал свою преданность лично Путину", - отмечает эксперт.

Самусь добавляет: процессы, происходящие в Чечне и Бурятии, схожи. Бурятский лидер, вероятно, решил показать преданность Путину, сформировав отдельные группы добровольцев, мобилизованных либо контрактников.

По мнению координатора портала "Информационное сопротивление" Юрия Карина, нельзя сказать, что Путин сознательно использует определенный этнос в войне против Украины.

"Имеющиеся в нашем расследовании данные о наибольшем количестве похорон оккупантов в Дагестане, могут лишь свидетельствовать о том, что в регионе с сильными религиозными и родовыми связями властям очень тяжело "закручивать гайки" цензуры. Исключением из такого правила является только Чечня, где до последнего времени местный диктатор сообщал всего о двух десятках "зажмуренных тиктокеров". Но в последние дни этот регион значительно приблизился к лидерам похоронных процессий, возможно из-за желания Рамзана Кадырова показать в лишний раз свою преданность путину и развеять миф о кадыровцах, как "героях войны" в Тик-Токе и королях зачисток, а не боестолкновений с ВСУ", - считает Карин.

Как сообщалось, ВСУ за неделю в Северодонецке ликвидировали почти 30 "кадыровцев".

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля в Украине были уничтожены более 34 тысяч российских оккупантов.