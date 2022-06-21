Украинские военные продолжают приближать победу над рашистами. За сутки они уничтожили еще 300 оккупантов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 июня ориентировочно составляют около 34 100 (+300).
Также враг потерял:
- танков - 1 496 (+19 за последние сутки),
- боевых бронированных машин - 3 606 (+18) ЕД,
- артиллерийских систем - 752 (+3) ед,
- РСЗО-239 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня-611 (+10),
- крылатые ракеты-137 (+7),
- автомобильной техники и автоцистерн - 2 537 (+10) ед,
- специальная техника - 59 (+4).
В сообщении отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Также с начала полномасштабного вторжения уничтожено:
- средства ПВО врага - 98 ЕД,
- самолетов - 216,
- вертолетов – 181,
- кораблей /катеров - 14.
Ранее УНИАН уже сообщал, что защитники Украины остановили штурм в районе Марьинки, после чего противник бесславно бежал.