За последние сутки уничтожено также 19 танков / фото ГУР

Украинские военные продолжают приближать победу над рашистами. За сутки они уничтожили еще 300 оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 июня ориентировочно составляют около 34 100 (+300).

Также враг потерял:

  • танков - 1 496 (+19 за последние сутки),
  • боевых бронированных машин - 3 606 (+18) ЕД,
  • артиллерийских систем - 752 (+3) ед,
  • РСЗО-239 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня-611 (+10),
  • крылатые ракеты-137 (+7),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2 537 (+10) ед,
  • специальная техника - 59 (+4).

В сообщении отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Также с начала полномасштабного вторжения уничтожено:

  • средства ПВО врага - 98 ЕД,
  • самолетов - 216,
  • вертолетов – 181,
  • кораблей /катеров - 14.

Ранее УНИАН уже сообщал, что защитники Украины остановили штурм в районе Марьинки, после чего противник бесславно бежал.

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