Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Украинские военные продолжают приближать победу над рашистами. За сутки они уничтожили еще 300 оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 июня ориентировочно составляют около 34 100 (+300).

Также враг потерял:

танков - 1 496 (+19 за последние сутки),

боевых бронированных машин - 3 606 (+18) ЕД,

артиллерийских систем - 752 (+3) ед,

РСЗО-239 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня-611 (+10),

крылатые ракеты-137 (+7),

автомобильной техники и автоцистерн - 2 537 (+10) ед,

специальная техника - 59 (+4).

В сообщении отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Также с начала полномасштабного вторжения уничтожено:

средства ПВО врага - 98 ЕД,

самолетов - 216,

вертолетов – 181,

кораблей /катеров - 14.

Ранее УНИАН уже сообщал, что защитники Украины остановили штурм в районе Марьинки, после чего противник бесславно бежал.

Вас также могут заинтересовать новости: