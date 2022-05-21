Он прогнозирует, что примерно через полтора-два месяца украинская сторона начнет масштабное контрнаступление.

Глава Conflict Intelligence Team — группы независимых расследователей, изучающей передвижение военной техники во время вторжения России в Украину — Руслан Левиев прогнозирует, что в ближайшее время будут продолжаться бои на Донбассе.

Как он рассказал в интервью "Медузе", если мобилизации не будет, все будет сводиться к позиционным боям.

"Будут попытки провести штурмовые операции, чтобы постепенно окружить тот или иной город", - говорит Левиев.

Он прогнозирует, что примерно через полтора-два месяца украинская сторона начнет масштабное контрнаступление. Как отметил глава СІТ, ресурсы у ВСУ для этого есть.

"Новая техника у них уже появляется. Через полтора-два месяца мы увидим перелом ситуации не в пользу России. Скорее всего, они начнут с Донбасса и будут пытаться отрезать пути снабжения российской армии", - заявил он.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине входит в финальную фазу, в ходе которой предстоит контрнаступление и освобождение оккупированных территорий.

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