Иван Киричевский отметил, что россияне пытаются выяснить, можно ли использовать "воздушные шары" для ударов по инфраструктуре.

Воздушные шары, которые российские военные запускают на территорию Украины, могут быть опасны. Они могут нести не только радиолокационные отражатели, но аппаратуру для разведки или малые авиабомбы.

По словам военного эксперта Defence Express Ивана Киричевского, "такое средство использовали еще деды этих оккупантов, которые сейчас воюют против нас". При этом он отметил, что россияне пытаются выяснить, можно ли использовать "воздушные шары" для ударов по гражданским и военным объектам.

"Агитационная авиабомба должна сбрасывать листовки, но россияне могут прикрепить туда какую-то малую авиабомбу. Когда россияне поняли, что их крылатые ракеты бессильны против нашей ПВО, они пытались снизить порог, применяя "шахеды". Наши зенитчики уже научились их сбивать", - рассказал эксперт в эфире телеканала "Эспрессо".

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Киричевский указал, что теперь россияне пытаются испытать Украину аэростатами на прочность и прощупать, можно ли такие "воздушные шарики" применять для атак на гражданские или военные объекты.

Воздушная тревога в Киеве 15 февраля - что известно

15 февраля в Киеве и области объявили воздушную тревогу, потому что в небе над столицей обнаружили вражескую цель.

Позже спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что в небе над Украиной зафиксированы вражеские шары с отражателями, которые двигаются по направлению ветра и ведут радиолокационную разведку.

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