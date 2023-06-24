Алексей Гетьман отметил, что такой вариант развития событий позволил бы украинским защитникам быстрее выйти на границы 1991 года.

Эксперт Алексей Гетьман оценил, перебросил ли б Кремль свои войска из территории Украины. Он отметил, что некоторые подразделения и Росгвардия симпатизируют главарю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.

Он рассчитывает на то, что хаос в России откроет окно возможностей для армии Украины. По его словам, когда российские военные разберутся, что происходит, то часть из них может уйти с линии фронта.

"Что-то очень похожее было во время Первой мировой войны. Была февральская революция, затем Октябрьский переворот и российские войска просто ушли с фронта и началась гражданская война. Для нас это возможность с минимальными потерями или без потерь освободить свои территории до границ 1991 года", - рассказал Гетьман в комментарии РБК-Украина.

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В ночь на 24 июня наемники ЧВК "Вагнера" двинулись в сторону Москвы после якобы "ракетного удара" армии РФ по тыловому лагерю. К утру произошли бом между российскими силами в Ростовской и Воронежской областях с большими потерями для войск РФ. В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал такой шаг "предательством".

К вечеру главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пообещал в ходе переговоров с беларуским диктатором Александром Лукашенком остановить продвижение колонн своей "частной армии" в сторону Москвы.

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