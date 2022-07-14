Системы HIMARS сейчас используют точечно, так как их количество пока не может покрыть фронт на полтора десятка тысяч километров.

Для контрнаступления украинских войск на Донбассе необходимо значительно большее количество систем залпового огня HIMARS, которые помогут уничтожить российские средства противовоздушной обороны, а также активная поддержка авиации.

Об этом заявил замдиректора Центра армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, пишет ТСН.

Он отметил, что системы HIMARS сейчас используют точечно, так как их количество пока не может покрыть фронт на полтора десятка тысяч километров.

"Если бы у нас их было несколько десятков, то, очевидно, на Донбассе российское наступление уже остановилось бы полностью, потому что уже физически были бы уничтожены не только командные пункты и склады с боеприпасами, но и противовоздушная оборона. В этих условиях украинская авиация могла бы помогать нашим войскам, то есть были бы уничтожены все передовые позиции россиян, пытающиеся штурмовать украинскую оборону", - сказал Самусь.

По его словам, концентрация таких дальнобойных систем залпового огня является критически важной для контрнаступления.

"Та же ситуация и относительно контрнаступления на юге. Для того чтобы он был интенсивным и успешным, нужна поддержка украинской авиации, а это требует уничтожения противовоздушной обороны", - отметил Самусь.

Напомним, ранее в России началась паника из-за эффективности HIMARS. По словам военного эксперта Сергея Кузана, больше никто в мире не купит российские противоракетные системы, ведь ни С-300, ни С-400 не способны перехватывать HIMARS.

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