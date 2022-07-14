Для контрнаступления украинских войск на Донбассе необходимо значительно большее количество систем залпового огня HIMARS, которые помогут уничтожить российские средства противовоздушной обороны, а также активная поддержка авиации.
Об этом заявил замдиректора Центра армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, пишет ТСН.
Он отметил, что системы HIMARS сейчас используют точечно, так как их количество пока не может покрыть фронт на полтора десятка тысяч километров.
"Если бы у нас их было несколько десятков, то, очевидно, на Донбассе российское наступление уже остановилось бы полностью, потому что уже физически были бы уничтожены не только командные пункты и склады с боеприпасами, но и противовоздушная оборона. В этих условиях украинская авиация могла бы помогать нашим войскам, то есть были бы уничтожены все передовые позиции россиян, пытающиеся штурмовать украинскую оборону", - сказал Самусь.
По его словам, концентрация таких дальнобойных систем залпового огня является критически важной для контрнаступления.
"Та же ситуация и относительно контрнаступления на юге. Для того чтобы он был интенсивным и успешным, нужна поддержка украинской авиации, а это требует уничтожения противовоздушной обороны", - отметил Самусь.
Напомним, ранее в России началась паника из-за эффективности HIMARS. По словам военного эксперта Сергея Кузана, больше никто в мире не купит российские противоракетные системы, ведь ни С-300, ни С-400 не способны перехватывать HIMARS.