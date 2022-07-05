Селезнев рассказал, какое оружие поможет ВСУ достичь успехов.

Заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что первые результаты контрнаступления ВСУ на юге будут видны уже в августе связаны с поступлением нового вооружения.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев, передает "Обозреватель".

"Откуда взялась эта дата - середина августа? Именно на этот период ожидаются поставки западных образцов вооружений и техники, а также боеприпасов к этим образцам. Мы знаем, что как минимум 150 тысяч снарядов калибра 155 мм идет к нам из-за океана. Мы должны дополнительно получить HIMARS, вооружение от наших немецких, американских и британских друзей и коллег", - объяснил эксперт.

По словам Селезнева, изменения хода боевых действий стали видны даже после получения украинскими воинами первых четырех единиц HIMARS.

"Если у нас будет 14, то, соответственно, возможности нашей армии значительно вырастут. Это не может не радовать. Это даст нам возможность более эффективно бороться с противником", - добавил он.

4 июля глава разведки Минобороны Кирилл Буданов спрогнозировал, что в Украине, начиная уже со следующего месяца, произойдут определенные события, которые ознаменуют переломный момент в войне против России. Что же касается активных боевых действий, то большинство из них завершатся до конца этого года, прогнозирует он.

На вопрос журналистов, когда может закончиться война и что для этого необходимо, начальник ГУР ответил: "Следующий год, я так считаю".

В свою очередь, премьер Швеции Магдалена Андерссон назвала самый легкий способ прекратить войну в Украине - Россия должна отправиться домой.