Украина исключает, что пойдет на какие-либо территориальные уступки России по Крыму.

Если Украине во время весенне-летнего наступления удастся перебить сухопутный "коридор" России в Крым, это станет залогом начала освобождения полуострова, рассказал в интервью The Washington Post экс-глава ЦРУ, командующий американской группировки в Иране генерал Девид Петреус.

По его мнению, Украина не откажется от Крыма после стольких жертв.

"Если они (украинцы - УНИАН) смогут, то в весенне-летнем наступлении этого года разорвут наземную связь, которая есть у России, так называемый наземный коридор, который Россия установила и ведет из России в Украину. Таким образом, они (украинцы - УНИАН) блокируют его. Тогда Россия зависит от моста через Керченский пролив для снабжения Крыма. Если бы вы могли снова его снести, а затем заставить его (врага - УНИАН) полагаться на паромы, а затем, если бы вы могли начать их выбивать - вот это очень, очень сложные действия и операции", - поделился Петреус.

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Он отметил, что украинцы проявили невероятную изобретательность, инициативу, мастерство.

"Если они (украинцы - УНИАН) смогут полностью изолировать Крым и если на то будут высокоточные боеприпасы с большей дальностью - они смогут начать обстреливать штабы Черноморского флота, различные авиабазы, различные морские порты и все остальное. Это, опять же, не невероятно, чтобы можно было достаточно изолировать его (Крым - УНИАН)", - добавил Петреус.

Все будет зависеть от способности накапливать дополнительные силы и возможности в ближайшие несколько месяцев.

"А дальше все зависит от решений, которые, я уверен, сейчас обсуждаются в западных столицах, и особенно в Вашингтоне, когда речь идет о дополнительных возможностях, которые я описал. Я бы также добавил сюда продвинутые дроны, потому что они могут быть невероятно важны, как вы хорошо знаете, для возможностей разведки, наблюдения, а также, возможно, для возможностей первого удара, если вы включите и это. Так что это своего рода размышления как о финальной игре, так и о том, как Крым может или не может в нее вписаться", - сказал экс-глава ЦРУ.

Оккупация Крыма - как Украина будет возвращать полуостров

Россия захватила Крым в 2014 году, с тех пор Москва превратила украинский полуостров в сплошную военную базу.

24 февраля 2022 года переброшенные в Крым войска РФ участвовали в наступлении на материковый юг Украины. А Черноморский флот РФ регулярно бьет ракетами по украинским городам. Разведка продолжает фиксировать пополнение крымской группировки врага.

После захвата Мелитополя и Мариуполя противнику удалось проложить так называемый "сухопутный" коридор на полуостров, став менее зависимым от мощностей Керченского моста, который уже подвергался неизвестным атакам.

Украина исключает, что пойдет на какие-либо территориальные уступки России по Крыму, так как полуостров служит удобным плацдармом для будущих волн агрессии РФ. По мнению главы военной разведки Кирилла Буданова, Украина вернет Крым комбинированным путем - и силой, и дипломатией.

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