Секретарь СНБО отметил, что россияне, которые переехали жить в Крым после его захвата Россией уедут также легко, как и приехали.

Окопы в оккупированном Крыму "точно не помогут" россиянам, а полуостров будет возвращен под контроль Украины, заявил изданию Крым.Реалии секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Я могу сказать: они им точно не помогут. Крым будет возвращен и возвращен обязательно – тем способом, которым решит наше военно-политическое руководство. Если нужно будет за Крым воевать, мы за Крым будем воевать, и ни у кого спрашивать не будем. Это наша земля, и она должна быть возвращена домой", – заявил Данилов.

Он также отметил, что россияне, которые переехали жить в Крым после его захвата Россией уедут также легко, как и приехали.

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"Они легко приехали и легко уедут. Это наша земля. Они должны жить по нашим законам. Если они заняли помещение, в котором жили наши граждане, то как это, что они не должны его освободить? Украденное никогда не приносит счастье. Не нужно красть", - сказал Данилов.

Оккупация Россией Крыма

Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году, введя туда войска и проведя фейковый ререфендум о присоединении к РФ. Но к концу 2022 года российские оккупанты уже готовятся отражать атаки украинских Сил обороны на полуострове. В частности, они обустраивают укрепления, в том числе и на береговой линии, опасаясь высадки украинского десанта.

Недавно советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что через шесть месяцев Украина вернет Крым. Чиновники в США считают, что Киев имеет военный потенциал, чтобы вернуть себе Крым, но добавляют, что у Украины нет ближайшей цели по возвращению Крыма и военное наступление не является неизбежным.

Тем не менее, среди российских военных и коллаборантов уже распространяются панические настроения из-за того, что ВСУ могут скоро зайти на территорию Крыма. По словам военного эксперта Александра Коваленко, полноценная операция ВСУ по деоккупации Крыма начнется в 2023 году.

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