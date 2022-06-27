Он отметил, что Путин должен понимать, что его поведение лишь укрепит решимость Великобритании поддерживать Украину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил российский ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области.

Об этом он заявил на встрече лидеров G7 в Баварии, передает The Guardian.

"Это ужасающее нападение еще раз показало глубину жестокости и варварства, в которую падет российский лидер", - сказал Джонсон.

"Вновь наши мысли с семьями невинных жертв Украины. Путин должен понимать, что его поведение лишь укрепит решимость Великобритании и любой другой страны G7 поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил британский премьер.

Как сообщал УНИАН, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что по Кременчугу оккупанты ударили двумя ракетами, одна из которых попала в ТЦ, другая – в городской стадион. По предварительным данным, удар был нанесен крылатой ракетой воздушного базирования Х-22 с самолетов. Он напомнил, что по предварительной информации, есть по меньшей мере 20 раненых, 9 из которых находятся в тяжелом состоянии, а число погибших в результате ракетного удара по ТЦ в Кременчуге возросло до 11, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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